رسالة ميقاتي الى صندوق النقد: طلب للمساعدة على وضع برنامج للتعافي الاقتصادي

وجه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي رسالة الى صندوق النقد الدولي طلب فيها مساعدة الصندوق لوضع برنامج للتعافي الاقتصادي.

وبموجب هذا الكتاب، بدأت اجتماعات تقنية مع صندوق النقد الدولي عبر تقنية "زووم" على أن تبدأ بعدها المفاوضات الرسمية.



يشار الى أن الاجتماعات التقنية تتناول الأرقام والرؤى الاقتصادية والأبواب المطلوب الإصلاح فيها، واذا سارت الأمور كما هي عليه، يؤمل أن تنتهي هذه المفاوضات في نهاية العام.



ومن المقرر أن تُعقد هذا الأسبوع اجتماعات متتالية للوفد الوزاري المكلف بالتفاوض من مجلس الوزراء.

وكانت متحدث باسم صندوق النقد الدولي قالت لوكالة "رويترز" إنّ "المناقشات مع لبنان ستركز على إصلاحات لمعالجة الأزمة الاقتصادية والمالية"، وأضافت: "هناك مناقشات فنية مع لبنان متوقعة في الأيام المقبلة".

بيان وزارة المالية

وكانت وزارة المالية، أعلنت، اليوم، في بيان أنها استأنفت تواصلها ومناقشاتها مع صندوق النقد الدولي، مبدية استعدادها التقدّم نحو الوصول إلى اتفاق بشأن برنامج مناسب للتعافي الاقتصادي يدعمه الصندوق ويُسخّر الدعم الواسع للبنان من المجتمع المالي الدولي.