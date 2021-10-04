توضيح من دياب رداً على ورود اسمه في "وثائق باندورا".. هذا ما جاء فيه

أصدر المكتب الإعلامي للرئيس الدكتور حسان دياب البيان التالي: "أوردت بعض وسائل الإعلام نقلا عما يسمى "وثائق باندورا" أن الرئيس الدكتور حسان دياب تولى إدارة شركة eFuturetech Services Ltd وأنه يحمل 17 سهما من ملكيتها.والواقع أن الرئيس دياب شارك في تأسيس الشركة المذكورة في العام 2015 لكنها لم تقم بأي عمل منذ تأسيسها وإلى حين قدم استقالته منها وتنازل عن أسهمه فيها في العام 2019.ويستغرب المكتب الاعلامي الضجة المفتعلة والمشبوهة حول مساهمة في شركة لم تعمل. فهل تأسيس هذه الشركة مخالف للقانون؟ وما هي الغاية من محاولة تزوير الحقائق؟إزاء هذا التزييف، يحتفظ الرئيس دياب بحقه في الادعاء ضد كل محاولة لتشويه سمعته".