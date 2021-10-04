26
o
بيروت
25
o
طرابلس
22
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
22
o
النبطية
19
o
زحلة
18
o
بعلبك
23
o
بشري
25
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
"أمل": لحفظ حقوق المياومين وعمال غب الطلب في "كهرباء لبنان"
Lebanon 24
04-10-2021
|
11:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
دعا المكتب العمالي المركزي لحركة "أمل" في بيان، "عطفاً على الكتاب الموجه من وزير الطاقة الدكتور وليد فياض إلى مجلس الخدمة المدنية لإبداء الرأي حول إجراء مباريات للفئات الخامسة والسادسة في مؤسسة كهرباء لبنان، والذي لم يلتفت إلى حق الناجحين في مباريات الفئة الرابعة الذين لم يتم إدخالهم في الملاك، إلى حفظ حقوق المياومين وعمال غب الطلب في مؤسسة كهرباء لبنان، عبر تطبيق الاتفاق السياسي الذي بموجبه تم فض الإضراب من قبل العمال، لا سيما لجهة ملء المراكز الوظيفية التي شغرت وستشغر بسبب بلوغ عدد من مستخدمي المؤسسة السن القانونية لاستيعاب جميع الناجحين في المباريات التي جرت وتلك المزمع إجراؤها، وكذلك الأمر بالنسبة إلى استحداث وظائف جديدة في ملاك المؤسسة، وفقا لما نص عليه الاتفاق السياسي، ما يقضي بإجراء الترفيعات للمستخدمين في بعض الفئات الوظيفية، الأمر الذي يتيح شغور وظائف جديدة ليتم استيعاب عدد إضافي من الناجحين في المباريات".
ودعا "رئيس الحكومة والقوى السياسية التي رعت الاتفاق السياسي والوزراء، لا سيما وزير الطاقة الذي نعول على مناقبيته، إلى إيلاء هذا الملف العناية القصوى والعاجلة لرفع الضيم عن العمال ولتطبيق القانون 287/2014 الذي أجمعت الأطراف السياسية على تطبيقه وفق الاتفاق السياسي بما يضمن حقوق العمال وتضحياتهم الذين قدموا الشهداء والجرحى في سبيل خدمة اللبنانيين".
تابع
الأكثر قراءة
هذه الأبراج ستشهد تغييرات جذرية في الأيام المقبلة.. هل أنت من بينها؟
Lebanon 24
هذه الأبراج ستشهد تغييرات جذرية في الأيام المقبلة.. هل أنت من بينها؟
00:00 | 2021-10-04
04/10/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
على مواليد 4 أبراج الاستعداد للفرح المنتظر في تشرين الأول.. هل أنت من بينهم؟
Lebanon 24
على مواليد 4 أبراج الاستعداد للفرح المنتظر في تشرين الأول.. هل أنت من بينهم؟
04:20 | 2021-10-04
04/10/2021 04:20:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أبراج شكلها القاسي لا يعبر عن شخصيتها الحنونة.. من هي؟
Lebanon 24
أبراج شكلها القاسي لا يعبر عن شخصيتها الحنونة.. من هي؟
03:00 | 2021-10-04
04/10/2021 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
على اي سعر اقفل الدولار مساء اليوم؟
Lebanon 24
على اي سعر اقفل الدولار مساء اليوم؟
14:11 | 2021-10-03
03/10/2021 02:11:50
Lebanon 24
Lebanon 24
فواتير المولدات بالدولار ابتداء من هذا التاريخ!
Lebanon 24
فواتير المولدات بالدولار ابتداء من هذا التاريخ!
08:09 | 2021-10-04
04/10/2021 08:09:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
12:58 | 2021-10-04
بيان عاجل من اوجيرو بشأن الانترنت بعد عطل "واتساب".. إليكم التفاصيل
12:37 | 2021-10-04
يوم طويل في السراي.. هذه حصيلة الاجتماعات المالية التي ترأسها ميقاتي
12:20 | 2021-10-04
ميقاتي يجتمع مع خليل وسلامة بشأن خطة التعافي.. وهذا ما قاله الأخير
12:12 | 2021-10-04
الحلبي استقبل المرتضى وعرضا الشؤون التربوية والأنشطة الثقافية
12:06 | 2021-10-04
اخماد حريق في بينو ومحاصرته قبل امتداه الى المنازل
12:02 | 2021-10-04
قائد الجيش استقبل رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في لبنان
فيديو
بعد اعتدائه على حبيبته اللبنانية سيف نبيل يُقلد محمد رمضان.. ظهر كالأباطرة الرومان في جرش! (فيديو)
Lebanon 24
بعد اعتدائه على حبيبته اللبنانية سيف نبيل يُقلد محمد رمضان.. ظهر كالأباطرة الرومان في جرش! (فيديو)
01:00 | 2021-10-04
04/10/2021 20:30:31
Lebanon 24
Lebanon 24
نضال الاحمدية: لست مثلية
Lebanon 24
نضال الاحمدية: لست مثلية
03:58 | 2021-10-03
04/10/2021 20:30:31
Lebanon 24
Lebanon 24
روبوت عائم يدخل قلب الأعاصير ويصورها لأول مرة!
Lebanon 24
روبوت عائم يدخل قلب الأعاصير ويصورها لأول مرة!
02:00 | 2021-10-03
04/10/2021 20:30:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact