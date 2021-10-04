"أمل": لحفظ حقوق المياومين وعمال غب الطلب في "كهرباء لبنان"

دعا المكتب العمالي المركزي لحركة "أمل" في بيان، "عطفاً على الكتاب الموجه من وزير الطاقة الدكتور وليد فياض إلى مجلس الخدمة المدنية لإبداء الرأي حول إجراء مباريات للفئات الخامسة والسادسة في مؤسسة كهرباء لبنان، والذي لم يلتفت إلى حق الناجحين في مباريات الفئة الرابعة الذين لم يتم إدخالهم في الملاك، إلى حفظ حقوق المياومين وعمال غب الطلب في مؤسسة كهرباء لبنان، عبر تطبيق الاتفاق السياسي الذي بموجبه تم فض الإضراب من قبل العمال، لا سيما لجهة ملء المراكز الوظيفية التي شغرت وستشغر بسبب بلوغ عدد من مستخدمي المؤسسة السن القانونية لاستيعاب جميع الناجحين في المباريات التي جرت وتلك المزمع إجراؤها، وكذلك الأمر بالنسبة إلى استحداث وظائف جديدة في ملاك المؤسسة، وفقا لما نص عليه الاتفاق السياسي، ما يقضي بإجراء الترفيعات للمستخدمين في بعض الفئات الوظيفية، الأمر الذي يتيح شغور وظائف جديدة ليتم استيعاب عدد إضافي من الناجحين في المباريات".ودعا "رئيس الحكومة والقوى السياسية التي رعت الاتفاق السياسي والوزراء، لا سيما وزير الطاقة الذي نعول على مناقبيته، إلى إيلاء هذا الملف العناية القصوى والعاجلة لرفع الضيم عن العمال ولتطبيق القانون 287/2014 الذي أجمعت الأطراف السياسية على تطبيقه وفق الاتفاق السياسي بما يضمن حقوق العمال وتضحياتهم الذين قدموا الشهداء والجرحى في سبيل خدمة اللبنانيين".