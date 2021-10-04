لبنان

قائد الجيش استقبل رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في لبنان

Lebanon 24
04-10-2021 | 12:02
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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في لبنان السيدة سيمون كازابيانكا إشليمان، وتناول البحث شؤوناً مختلفة.
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العماد جوزاف عون

سيمون كازابيانكا إشليمان

الصليب الأحمر

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