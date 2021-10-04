قائد الجيش استقبل رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في لبنان

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في لبنان السيدة سيمون كازابيانكا إشليمان، وتناول البحث شؤوناً مختلفة.