لبنان

اخماد حريق في بينو ومحاصرته قبل امتداه الى المنازل

Lebanon 24
04-10-2021 | 12:06
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اندلع ظهر اليوم، حريق في اراض مكسوة باعشاب يابسة وبعض اشجار سنديان في منطقة المشنوق في بلدة بينو بمحاذاة الطريق العام، وقد امتدت النار بسرعة باتجاه بساتين الزيتون في المحلة.

وهرع الى موقع الحريق عناصر وسيارة اطفاء من من مركز عيات في الدفاع المدني ومواطنون وصهاريج مياه تابعة لبلدية بينو-قبولا.

وتمكن العناصر والمتطوعون من منع النار من الوصول الى المنازل القريبة والى بساتين الزيتون وحماية الموسم لهذا العام.

وتستمر عمليات الاطفاء للقضاء على بؤر نار نشرها الهواء الذي هب في المنطقة، كما تجري عمليات مكثفة لتبريد الموقع.
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