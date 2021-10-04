الحلبي استقبل المرتضى وعرضا الشؤون التربوية والأنشطة الثقافية

إستقبل وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي وزير الثقافة الدكتور محمد وسام المرتضى، في حضور المدير العام للتربية فادي يرق ومدير الشؤون الثقافية في وزارة الثقافة الدكتور زياد الصمد، وكان عرض للشؤون التربوية والأنشطة الثقافية .ثم ترافق الوزيران والحضور إلى قصر الاونيسكو للمشاركة في اجتماع اللجنة الوطنية اللبنانية لليونسكو.