تكنولوجيا وعلوم

أول تعليق لـ"واتساب" و"فيسبوك" بعد العطل التقني العالمي.. ماذا جاء فيه؟

Lebanon 24
04-10-2021 | 12:24
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شهد العالم، مساء اليوم، عطلاً تقنياً كبيراً طال تطبيقات "واتساب"، "فيسبوك" و "إنستغرام"، الأمر الذي أدى إلى تعطلها بالكامل وحال دون إمكانية استخدامها.
 
ولاحظ المستخدمون في لبنان وحول العالم أنّ العطل بدأ بين قرابة الساعة السادسة والنصف مساءً، إذ توقفت عملية إرسال الرسائل عبر "واتساب"، في حين أن المستخدمين لم يتمكنوا من فتح صفحاتهم على "فيسبوك" و"انستغرام".
 
وإثر ذلك، لجأ المستخدمون إلى منصات مختلفة مثل "تويتر" للابلاغ عن العطل الذي أدى إلى توقف الكثير من الأعمال حول العالم. 
 
وبعد نحو ساعة تقريباً، علّقت شركة "فيسبوك" على العطل الذي هز العالم، فقالت عبر "تويتر": "ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى تطبيقاتنا ومنتجاتنا. نحن نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، ونعتذر عن أي إزعاج".
 
بدورها، قالت خدمة "واتساب" المملوكة من "فيسبوك" إنّ "بعض المستخدمين يواجهون مشكلات مع التطبيق في الوقت الحالي"، وأضافت: "نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها".
 
 
 
 
 
 
 
 

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