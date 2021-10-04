لبنان

ميقاتي يجتمع مع خليل وسلامة بشأن خطة التعافي.. وهذا ما قاله الأخير

Lebanon 24
04-10-2021 | 12:20
A-
A+
Doc-P-871201-637689730189823386.jpg
Doc-P-871201-637689730189823386.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي اجتماعاً مساء اليوم ضم وزير المال يوسف خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وذلك للبحث في موضوع خطة التعافي الاقتصادي التي يعمل مصرف لبنان على وضعها تمهيداً لمناقشتها قريباً.

وفي خلال الاجتماع اشار حاكم مصرف لبنان الى" ان التعميم 158 الذي اصدره المصرف المركزي يجيز لاصحاب الودائع بالدولار سحب 400 دولار شهريا وبموازاتها 400 دولار اخرى، ولكن بالليرة اللبنانية على سعر 12 الف ليرة للدولار الواحد".
 
ولفت سلامة إلى أن "من يستفيد من التعميم 158 يمكنه ايضا الافادة من التعميم 151".
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:24 | 2021-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:20 | 2021-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:00 | 2021-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:20 | 2021-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2021-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
19:40 | 2021-10-04
17:25 | 2021-10-04
17:20 | 2021-10-04
17:15 | 2021-10-04
17:10 | 2021-10-04
17:06 | 2021-10-04
فيديو
lebanon 24
03:58 | 2021-10-03 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website