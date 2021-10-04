لبنان

مستشفى حمود يطلق حملة للتبرع بالشعر لمرضى سرطان الثدي الجمعة

Lebanon 24
04-10-2021 | 14:15
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أعلن مستشفى "حمود الجامعي" في صيدا ببيان، "أنه يطلق حملة للتبرع بالشعر لدعم مرضى سرطان الثدي، يوم الجمعة المقبل، في سبوت صيدا".

ولفت إلى أنه "سيتم استقبال المتبرعين من الخامسة بعد الظهر حتى الثامنة مساء".
 
 
 
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