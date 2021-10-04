24
o
بيروت
24
o
طرابلس
19
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
20
o
النبطية
14
o
زحلة
12
o
بعلبك
23
o
بشري
24
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
مستشفى حمود يطلق حملة للتبرع بالشعر لمرضى سرطان الثدي الجمعة
Lebanon 24
04-10-2021
|
14:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن مستشفى "حمود الجامعي" في صيدا ببيان، "أنه يطلق حملة للتبرع بالشعر لدعم مرضى سرطان الثدي، يوم الجمعة المقبل، في سبوت صيدا".
ولفت إلى أنه "سيتم استقبال المتبرعين من الخامسة بعد الظهر حتى الثامنة مساء".
مواضيع ذات صلة
بعد طفل "برج حمود"... طفل آخر متروك في صيدا
Lebanon 24
بعد طفل "برج حمود"... طفل آخر متروك في صيدا
05/10/2021 04:00:24
05/10/2021 04:00:24
Lebanon 24
Lebanon 24
مريض بحاجة ماسة لدم من فئة A+ في مستشفى غسان حمود - صيدا
Lebanon 24
مريض بحاجة ماسة لدم من فئة A+ في مستشفى غسان حمود - صيدا
05/10/2021 04:00:24
05/10/2021 04:00:24
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس غرفة التجارة في صيدا: دعم لبنان وقطاعاته الانتاجية عنصر محوري لاعادة النهوض
Lebanon 24
رئيس غرفة التجارة في صيدا: دعم لبنان وقطاعاته الانتاجية عنصر محوري لاعادة النهوض
05/10/2021 04:00:24
05/10/2021 04:00:24
Lebanon 24
Lebanon 24
موظفو مستشفى صيدا الحكومي: لإعلان حال الطوارىء الصحية في صيدا
Lebanon 24
موظفو مستشفى صيدا الحكومي: لإعلان حال الطوارىء الصحية في صيدا
05/10/2021 04:00:24
05/10/2021 04:00:24
Lebanon 24
Lebanon 24
حمود
صيدا
تابع
الأكثر قراءة
أول تعليق لـ"واتساب" و"فيسبوك" بعد العطل التقني العالمي.. ماذا جاء فيه؟
Lebanon 24
أول تعليق لـ"واتساب" و"فيسبوك" بعد العطل التقني العالمي.. ماذا جاء فيه؟
12:24 | 2021-10-04
04/10/2021 12:24:18
Lebanon 24
Lebanon 24
على مواليد 4 أبراج الاستعداد للفرح المنتظر في تشرين الأول.. هل أنت من بينهم؟
Lebanon 24
على مواليد 4 أبراج الاستعداد للفرح المنتظر في تشرين الأول.. هل أنت من بينهم؟
04:20 | 2021-10-04
04/10/2021 04:20:38
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه الأبراج ستشهد تغييرات جذرية في الأيام المقبلة.. هل أنت من بينها؟
Lebanon 24
هذه الأبراج ستشهد تغييرات جذرية في الأيام المقبلة.. هل أنت من بينها؟
00:00 | 2021-10-04
04/10/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. خبرٌ هام عن الإنترنت في منازلكم بعد العطل التقني العالمي
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. خبرٌ هام عن الإنترنت في منازلكم بعد العطل التقني العالمي
14:20 | 2021-10-04
04/10/2021 02:20:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أبراج شكلها القاسي لا يعبر عن شخصيتها الحنونة.. من هي؟
Lebanon 24
أبراج شكلها القاسي لا يعبر عن شخصيتها الحنونة.. من هي؟
03:00 | 2021-10-04
04/10/2021 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
19:40 | 2021-10-04
إطلاق نار على منزل وإحراق سيارة في بخعون (صورة)
17:25 | 2021-10-04
أموس سيصل الى لبنان في النصف الثاني من تشرين الأول
17:20 | 2021-10-04
جلسة للحكومة غداً في السراي
17:15 | 2021-10-04
اجتماع مُثمر في السراي أمس
17:10 | 2021-10-04
استبعاد التوصّل إلى تفاهم مع النقابات
17:06 | 2021-10-04
مرجعية غير متحمّسة
فيديو
بعد اعتدائه على حبيبته اللبنانية سيف نبيل يُقلد محمد رمضان.. ظهر كالأباطرة الرومان في جرش! (فيديو)
Lebanon 24
بعد اعتدائه على حبيبته اللبنانية سيف نبيل يُقلد محمد رمضان.. ظهر كالأباطرة الرومان في جرش! (فيديو)
01:00 | 2021-10-04
05/10/2021 04:00:24
Lebanon 24
Lebanon 24
نضال الاحمدية: لست مثلية
Lebanon 24
نضال الاحمدية: لست مثلية
03:58 | 2021-10-03
05/10/2021 04:00:24
Lebanon 24
Lebanon 24
روبوت عائم يدخل قلب الأعاصير ويصورها لأول مرة!
Lebanon 24
روبوت عائم يدخل قلب الأعاصير ويصورها لأول مرة!
02:00 | 2021-10-03
05/10/2021 04:00:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact