إلى اللبنانيين.. خبرٌ هام عن الإنترنت في منازلكم بعد العطل التقني العالمي

أثارت تغريدة هيئة "أوجيرو" عبر "تويتر" بشأن العطل التقني الذي ضرب عدداً من المواقع الكترونية العالمية، بلبلة بين مستخدمي الانترنت في لبنان، وذلك بعدما أشارت إلى أنّ العطل المشار إليه أثر على خدمة الانترنت المحليّة.

وفي سياق تغريدتها، قالت أوجيرو: "طرأ عطل تقني على عدد من المواقع الإلكترونية الكبرى و شبكة الانترنت العالمية ممّا أثر على خدمة الانترنت المحلية. نعمل على متابعة الموضوع مع مزودي الخدمة الخارجية. شكرًا لتفهمكم".

وفعلياً، فإنّ ما قالته الهيئة عن "تأثر خدمة الانترنت المحليّة" جرى فهمه بأنّ العطل العالمي أدى إلى تضرر شبكة الانترنت في لبنان، وقد جرى اعتبار أن ما حصل مع التطبيقات الالكترونية قد يعطل الانترنت في البلد. وبالإضافة إلى ذلك، فإنّ هذا الكلام تزامن مع بعض الإبلاغات بأن هناك أعطالاً في خدمة الانترنت ضمن بعض المناطق.