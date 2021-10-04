لبنان

إلى اللبنانيين.. خبرٌ هام عن الإنترنت في منازلكم بعد العطل التقني العالمي

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
04-10-2021 | 14:20
A-
A+
Doc-P-871231-637689798900374163.jpg
Doc-P-871231-637689798900374163.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أثارت تغريدة هيئة "أوجيرو" عبر "تويتر" بشأن العطل التقني الذي ضرب عدداً من المواقع الكترونية العالمية، بلبلة بين مستخدمي الانترنت في لبنان، وذلك بعدما أشارت إلى أنّ العطل المشار إليه أثر على خدمة الانترنت المحليّة.
 
وفي سياق تغريدتها، قالت أوجيرو: "طرأ عطل تقني على عدد من المواقع الإلكترونية الكبرى و شبكة الانترنت العالمية ممّا أثر على خدمة الانترنت المحلية. نعمل على متابعة الموضوع مع مزودي الخدمة الخارجية. شكرًا لتفهمكم".
 
وفعلياً، فإنّ ما قالته الهيئة عن "تأثر خدمة الانترنت المحليّة" جرى فهمه بأنّ العطل العالمي أدى إلى تضرر شبكة الانترنت في لبنان، وقد جرى اعتبار أن ما حصل مع التطبيقات الالكترونية قد يعطل الانترنت في البلد. وبالإضافة إلى ذلك، فإنّ هذا الكلام تزامن مع بعض الإبلاغات بأن هناك أعطالاً في خدمة الانترنت ضمن بعض المناطق.
 
وللوقوف عند حيثيات تغريدة "أوجيرو"، تواصل "لبنان24" مع مدير عام الهيئة عماد كريدية الذي نقلت مستشارته عنه قوله إنّ "القصد من التغريدة هو أنّ تعطل المواقع العالمية حال دون قدرة المستخدمين في لبنان على الولوج إليها من خلال الشبكة المحلية التي لم تشهد أي خلل"، وأضافت: "لا عطل في شبكة أوجيرو أبداً في لبنان وهي تعمل بشكل طبيعي". 
 
 
 
 
 
 
 

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:24 | 2021-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:20 | 2021-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:00 | 2021-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:20 | 2021-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2021-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
19:40 | 2021-10-04
17:25 | 2021-10-04
17:20 | 2021-10-04
17:15 | 2021-10-04
17:10 | 2021-10-04
17:06 | 2021-10-04
فيديو
lebanon 24
03:58 | 2021-10-03 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website