لبنان

العدو الإسرائيلي يطلق قنابل مضيئة جنوباً

Lebanon 24
04-10-2021 | 14:59
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أفادت قناة "المنار" أن "جيش العدو الإسرائيلي أطلق 5 قنابل مضيئة في أجواء المنطقة الحدودية مقابل بلدة العباسية ومنطقة المجيدية".
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