لبنان

قرداحي: لست من يحمل السلاح

Lebanon 24
04-10-2021 | 16:35
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غرد وزير الإعلام جورج قرداحي عبر حسابه على "تويتر": "إلى الأحبة الذين يسألون عن الصورة التي تضم عددا من العناصر المسلحة، وبينهم شخص يشبهني. أؤكد لكم أن لا علاقة لي بهذه الصورة، والشخص الذي يشبهني ليس أنا".
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