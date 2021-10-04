قرداحي: لست من يحمل السلاح

غرد وزير الإعلام جورج قرداحي عبر حسابه على "تويتر": "إلى الأحبة الذين يسألون عن الصورة التي تضم عددا من العناصر المسلحة، وبينهم شخص يشبهني. أؤكد لكم أن لا علاقة لي بهذه الصورة، والشخص الذي يشبهني ليس أنا".