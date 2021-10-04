مقدمات النشرات المسائية

قالت محكمة الاستئناف المدنية كلمتها، وردت طلبات الرد المقدمة من النواب نهاد المشنوق، وعلي حسن خليل، وغازي زعيتر، والمتعلقة بكف يد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار عن التحقيقات، لعدم الإختصاص، وإلزام المستدعين طالبي الرد دفع غرامة مالية مقدارها 800 ألف ليرة عن كل منهم. وعليه هل يستأنف القاضي البيطار تحقيقاته ويستعجل الاستدعاءات قبل 19 الجاري، موعد بدء الدورة العادية الثانية لمجلس النواب؟. أم ينتظر قرار محكمة التمييز في وقت تحدثت المعلومات أن الوزراء الثلاثة قد يتقدمون كما فعل فنيانوس بدعاوى نقل الشكوى من القاضي البيطار إلى قاض آخر، أمام محكمة التمييز الجزائية، للإرتياب المشروع.توازيا، أسبوع ديبلوماسي بامتياز تشهده بيروت، وأبرز زوارها الموفد الفرنسي بيار دوكان الذي ‏سيلتقي الوزراء المعنيين بالملفات التي تواكبها باريس، ويزور بيروت وزير خارجية إيران ‏حسين أمير عبد اللهيان إضافة إلى وزيري خارجية المانيا وقبرص.‏هذه الزيارات الدبلوماسية وإن كانت قد تندرج في سياق "تنافس" إيراني - أوروبي، على الساحة اللبنانية، إلا أنها تشكل جرعة دعم من المجتمع الدولي الجاهز لمساعدة لبنان بعدما تبدأ الحكومة ما هو مطلوب منها وإطلاق ورشة الإصلاحات الموعودة منذ مؤتمر سيدر...رئيس الحكومة يسابق الوقت سعيا إلى إيجاد الحلول للازمات المتفاقمة التي يرزح تحتها اللبنانيون، بعدما وصلت البلاد إلى قعر الانهيار، وتتجه الأنظار إلى عمل لجنة التفاوض مع صندوق النقد ‏الدولي، الذي وجه إليه الرئيس ميقاتي رسالة طلب فيها مساعدة لبنان رسميا لوضع برنامج للتعافي الاقتصادي، وقد بدأت اجتماعات تقنية مع الصندوق الدولي عبر تقنية (زوم) على أن تبدأ بعدها المفاوضات الرسمية...الاجتماعات تتناول الأرقام والرؤى الاقتصادية، والأبواب المطلوب الإصلاح فيها. وإذا سارت الأمور كما هو عليه، يتوقع أن تنتهي المفاوضات نهاية العام.وفي هذا الإطار من المقرر عقد اجتماعات متتالية هذا الأسبوع للوفد الوزاري المفاوض، لتوحيد الأرقام وإعداد موقف وورقة موحدة للتفاوض.إلى ذلك، شهدت السرايا الحكومية اجتماعا موسعا لمعالجة تداعيات الأزمة المالية على سير عمل المرافق العامة. وقد تم تكليف وزير المال إعداد ورقة عمل ودراسة خطة طوارئ اقتصادية، ليقدمها إلى مجلس الوزراء الذي ينعقد الأربعاء في السرايا.‏‏في ظل هذه الأجواء، تعويل على الاتصالات ‏الخارجية، والانظار على محادثات وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان للسعودية، بدفع من الرئيس الفرنسي.على الخط الكهربائي، ترقب لنتائج اتصالات وزير الطاقة وليد فياض في القاهرة والأردن، حيث يبحث في استعجال تأمين الغاز المصري والكهرباء الأردنية.البداية من ملف المرفإ... محكمة الاستئناف ردت طلب تنحية المحقق العدلي: فهل يستأنف القاضي بيطار تحقيقاته؟ أم ينتظر قرار محكمة التمييز؟.ترقب لانطلاق الإنتاج الحكومي، عبر خطوات تنفيذية تسهم في الخروج من نفق الأزمة إلى رحاب الإستقرار الإجتماعي، ولو في حده الأدنى مرحليا، وبخاصة في ما يتصل بتوفير التيار الكهربائي، وتقليص أزمة المحروقات وطوابيرها، ودعم قطاع النقل الذي يؤمن انتقال الموظفين والأساتذة والطلاب... وعموم المواطنين إلى أعمالهم، ورفد القطاع التربوي بكل ما يسهم في نجاح العام الدراسي.وعشية جلسة مجلس الوزراء المقررة الأربعاء المقبل، دعت (حركة أمل) عبر مكتبها السياسي الحكومة إلى شق مسارات حلول، مبنية على أساس الحاجات الملحة للمواطنين، ولاتخاذ تدابير سريعة وحازمة لمنع تفلت سعر صرف الدولار الاميركي مقابل الليرة اللبنانية.قضائيا شددت الحركة على ضرورة التزام التحقيق في جريمة انفجار مرفإ بيروت بالأصول الدستورية التي توصل إلى الحقيقة وتحقيق العدالة، بعيدا من الاستنسابية...وأما تفاوضيا، فقد أعلنت وزارة المالية استئناف التواصل مع صندوق النقد الدولي، مبدية استعدادها لـلتقدم نحو الوصول إلى الاتفاق على برنامج التعافي المناسب الذي يمكن أن يحظى بالدعم من الصندوق ومن المجتمع المالي الدولي على حد سواء.وفي المفاوضات الإقليمية، صنفت وزارة الخارجية الإيرانية الحوار مع السعودية بالجيد، كاشفة أنه يتم في شكل منظم، ومن دون شروط مسبقة من الجانبين.Ardem Patapoutian أحيا في جميع اللبنانيين، مقيمين ومغتربين، الأمل.هذا الشاب الذي غادر لبنان في عمر التاسعة عشر، مبتعدا عن الحرب، يطل عليه اليوم في عمر الثلاثة والخمسين، حاملا جائزة نوبل في الطب، بالشراكة مع عالم آخر.قبله نوبار أفيان، اللبناني الأصل، مكتشف لقاح مودرنا...هذا اللبنان الذي يعطي عالمين في سنة، ليس لبنان الذي يتم اليأس منه أو التيئيس منه... فالمهم، البداية من مكان ما، ووضع حد للإحباط.فالإحباط الذي كاد يضرب التحقيق في انفجار المرفإ، انحسر كليا، بعد سقوط كف يد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار.هذا التطور أحيا الأمل في أن تحقيقات المرفإ لا بد أن تصل إلى فك اللغز.تطور قضائي آخر ولكن من لاهاي، فقد قال ممثلو الادعاء في قضية الرئيس رفيق الحريري، أنهم يسعون إلى إلغاء تبرئة حسن حبيب مرعي، وحسين حسن عنيسي.بعيدا من الملفات القضائية، فرض ملف الانتخابات نفسه بندا أساسيا في الانشغالات السياسية وحتى الشعبية. وأبرز النقاشات موعد الانتخابات واقتراع المغتربين...الكرة حتى الساعة في ملعب مجلس النواب، والرئيس بري سيدعو اللجان النيابية إلى الاجتماع الخميس المقبل، للبحث في التعديلات المقترحة على قانون الانتخاب. فهل ستخرج أرانب تتعلق بموعد الانتخابات وتعديل المهل بحسب هذا الموعد؟. وماذا عن اقتراع المغتربين؟ وكيف سيكون؟هذه الملفات على أهميتها، لا تغيب الملفات التي تشغل اللبنانيين على عدد الدقائق، وفي مقدمها، الملفات الحياتية والمعيشية، من كهرباء وتدني قيمة الليرة اللبنانية...في هذا السياق رفع رئيس (الاتحاد العمالي العام) بشارة الأسمر السقف، مطالبا بتحديد مبلغ الـ 7 ملايين ليرة حدا أدنى للأجور.في الشأن الحكومي، جلسة لمجلس الوزراء بعد غد الأربعاء في السرايا، وعلى جدول أعمالها عدد من البنود، بينها بند سفر رئيس الجمهورية إلى لندن في الأول والثاني من تشرين الثاني المقبل، للمشاركة في مؤتمر التغيير المناخي.ثلاثة عناوين تزاحمت الأولوية على الساحة اللبنانية اليوم.العنوان الأول: إصدار محكمة الاستئناف المدنية قرارا قضى برد طلبات الرد المقدمة من النواب نهاد المشنوق وعلي حسن خليل وغازي زعيتر، والمتعلقة بكف يد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار عن التحقيقات في ملف انفجار مرفإ بيروت شكلا، لعدم الإختصاص النوعي، من دون أن يعني ذلك أن الخطر عن العدالة في هذه القضية الوطنية قد زال. وقد علق وزير العدل على القرار بإبداء الاحترام والإعراب عن ملء الثقة بالجهات القضائية المعنية.أما العنوان الثاني، فمعاودة مفاوضات لبنان مع صندوق النقد الدولي في الايام المقبلة، حيث كشف المتحدث باسم الصندوق تلقي رسالة من رئيس الحكومة اللبنانية بعيد إعلان وزارة المال استئناف المحادثات.وأما العنوان الثالث، فعنصر خلافي جديد يضاف إلى ملف الانتخابات النيابية المقبلة. فبعد إثارة اللغط حول انتخاب المغترعين بمحاولة الانقلاب على القانون الذي أقر عام 2017، وفي موازاة أمنيات البعض بالقضاء على النسبية والصوت التفضيلي والعودة إلى نغمة الدوائر الكبرى بمندرجاتها الطائفية المعروفة، يستعد عدد من النواب غدا الى تقديم اقتراح قانون تعديل دستوري لخفض سن الاقتراع، مع علمهم المسبق بأن الموضوع مسألة متفجرة منذ سنوات على الساحة المحلية. فما الهدف من طروحات الحق التي يراد بها الباطل؟ لا جواب قبل معرفة مصير الاستحقاق النيابي الآتي.كفت محكمة الاستئناف في بيروت يدها عن دعوى الرد المرفوعة ضد المحقق العدلي في انفجار مرفإ بيروت القاضي طارق البيطار، بدعوى عدم الاختصاص النوعي، وبات الأمر في عهدة محكمة التمييز.على أن الكونغرس الأميركي استبقها بالحكم - بداعي الاختصاص، مشيدا بنزاهة القاضي بيطار ومنقابيته، ما فتح أبوابا من الارتياب المشروع في حق القاضي ودوره.لم ينته مسلسل الارتياب برد الدعوى هذه، فالقضية التي رفعها الوزير السابق يوسف فنيانس ضد البيطار بدعوى الارتياب ما زالت سارية المفعول، وأضاف إليها اليوم دعوى أخرى بتهمة التزوير...وأما شهود الزور فكثر في هذه القضية، وكذلك من نصبوا أنفسهم قضاة ودستوريين - وهم لا يعدون ولا يحصون، فأصدروا بل فبركوا الأحكام - كل على ليلاه - ما يؤكد أن ليل اللبنانيين طويل مع جوقة كهؤلاء...هي جوقة الكثير منها كان اليوم محط الأنظار، ليس للتباكي على شهداء المرفإ ولا للمحاضرة بالعفة وشرف الثورة على الفساد كما المعتاد، بل كانوا منشورين على (وثائق باندورا) العالمية، بتهم سلوك ملاذات ضريبية، ولكثرتهم فقد رفعوا اسم لبنان إلى المرتبة الأولى عالميا، لعدد المتهربين ضريبيا، وبشتى المواقع والاختصاصات، على ذمة (باندورا)، وهم سياسيون ومعهم الحاكم بأمر المال، وثوار وإعلاميون يحاضرون بالعفة ومكافحة الفساد ليل نهار، سجلوا أسماءهم مع كبار المتهربين العالميين من الضرائب، والتي هي من حق المواطنين اللبنانيين الجائعين والموجوعين بأفعال هؤلاء وأمثالهم وشركائهم...وبحثا عن حلول للتخفيف من قسوة الأوجاع التي يعانيها اللبنانيون، كانت الاجتماعات المكثفة للجنة معالجة تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية على المرفق العام، والتي اتبعها الاتحاد العمالي العام بالدعوة إلى رفع الحد الأدنى للأجور في بلد يكاد يختفي منه العمال وكذلك الأجور...ما كان يراد منه (كف يد) صار كفا صفع الخد السياسي بفرعيه النيابي والوزاري... وعلمت أصابعالقاضي نسيب إيليا على الوجنات السياسية، بضربة استئناف جزائية، قررت رد طلبات النواب شكلا لعدم الاختصاص... قرار إيليا الذي لم يلعب على وتر إضاعة الوقت، صاغه بحصانة نسائية شكلتها المستشارتان مريام شمس الدين وروزين حجيلي. وهذه الأسماء القضائية المحصنة بالعدل سيكون ذكرها للتاريخ... لكونها انتصرت للحق في زمن أبلسة القضاء... وسجلت أن لكل إبليس (نسيب)... وبالحكم الصادر عاد القاضي طارق البيطار إلى مزاولة المهنة، بعدم وفرت محكمة الاستئناف مهلة الأيام الفاصلة عن بدء الدورة العادية لمجلس النواب... وحتى تاريخ الثلاثاء الذي يلي الخامس عشر من تشرين الأول، فإن لقاضي التحقيق العدلي صلاحيات تتحرر من قبضة الحصانة النيابية، لتضرب عمق مجلس النيترات. ووفقا لمعلومات الجديد، فإن البيطار سيحدد جلسات استجواب بتواريخ جديدة للنواب ورئيس الحكومة، بعد ما تزامنت تواريخ جلسات الاستجواب السابقة وفترة توقف قاضي التحقيق عن العمل، نظرا الى طلب كف اليد... وقد ارتفعت يد أهالي الشهداء تصفيقا للقرار المنصف. ولكن إحياء الشهر الرابع عشر على الانفجار حل هذه المرة رافضا أي محاولة تسييس وفرض أجندات. وانطلق الصوت عاليا لرفض المظلات السياسية والمذهبية لأي كان، مع تأكيد أن الأهالي لن يتهموا إلا من يتهم قضائيا... ومع استئناف عمل البيطار بدءا من الغد، فإن الرجل يواجه عنابر يمتد زمنها إلى السفينة روسوس التي رست في بيروت، وكذلك إلى سفن أخرى إحداها أيضا عام ألفين وأربعة عشر، وقد رست في مرفإ طرابلس، قبل أن تختفي حمولتها البالغة ألفا وستة أطنان من نيترات الأمونيوم، وتعيد (الجديد) الكشف عن هذه الحمولة، بعدما وثقتها في برنامج (بابور الموت) للزميل فراس حاطوم، وزودت قاضي التحقيق بمواده الاستقصائية بناء على طلبه. وهذه النيترات التي كان يراد إعادة تصديرها، أدخلت إلى لبنان على دفعات... فهل يتحرك القضاء لمعرفة أين ذهبت هذه الأطنان؟. وهل لها علاقة بنيترات بعلبك أو نيترات المرفإ؟ سؤال مكرر معجل إلى القضاء الذي سيكون أمام توضيح حقائق الترابط بين الزوايا المتفجرة، وبالعجلة الاقتصادية والمالية، وقبل هبوب دفعات من وزراء خارجية ألمانيا وقبرص وإيران وآخرين إلى بيروت... سرع لبنان الخطى نحو صندوق النقد الدولي، الذي راسله خطيا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، طالبا إليه العون الماليّ... وتزامنا بدأت وزارة المال اجتماعات تمهيدية بالصندوق، وسجلت اجتماعات على تطبيق (الزوم)، تتناول الأرقام والرؤى الاقتصادية والأبواب المطلوب الإصلاح فيها... وقالت مصادر الجديد: إذا سارت الأمور كما هي عليه، فيرجح أن تنتهي هذه المفاوضات في نهاية العام...وعلى توقيت تفعيل الصندوق، بدأ الموفد الفرنسي بيار دوكين لقاءاته في بيروت من وزارة الأشغال حيث اجتمع بالوزير علي حمية، للبحث في موضوع الإصلاحات، فيما حط وزير الطاقة وليد فياض في مصر لمتابعة الإجراءات الخاصة بوصول الغاز الطبيعي المصري إلى لبنان عبر الأردن وسوريا... كل هذه العجلة لا شيء ملموسا منها... ولم يعثر لبنان على خبر واحد (يسر القلب) سوى جائزة نوبل في الطب التي كان للبنان حصة فيها بفوز العالم الأميركي من أصل لبناني أردام باتابوتيان بجائزة (نوبل) للطب عن اكتشافه في مجال الحرارة واللمس، الذي يمهد الطريق لجيل جديد من المسكنات... وإلى ذلك الحين، فإن المسكنات اللبنانية ستكون عبر الوخز بالإبر الانتخابية... وإطلاق ميادين المنافسة التي ستطيح الإصلاح والمصلحين، ولا يبدو أن حائلا سيقف أمام تعطيل هذا الاستحقاق النيابي الجارف الذي تقع عيون الدنيا عليه من دول غربية وأوروبية، لم تعد تثق بالحكم والحكومة... وأما العالم الافتراضي الرقمي ولغة التواصل... فقد أوقفت الدنيا عن الدوران منذ قليل، وتعطلت لغة الكلام على (الواتسأب) و(الفيسبوك) و(الانستغرام)، وأعلن القيمون على هذه التطبيقات أنهم يواجهون عطلا ويعملون لإعادة الأمور إلى طبيعتها في أقرب وقت... ومن هنا نبدأ...نسيب إيليا، مريام شمس الدين وروزين حجيلي: ثلاثة أسماء دخلت اليوم السجل الذهبي للعدالة في لبنان. فعلى رغم الأجواء الضاغطة المشحونة، وعلى رغم التهويل، حكمت محكمة الاستئناف برد طلب رد القاضي البيطار عن دعوى المرفإ. إذًا، باسم الشعب اللبناني حكم القضاة الثلاثة، لا باسم النواب المتخاذلين بمعظمهم، والمنجرين بحكم لعبة المصالح والارتهانات إلى عرقلة عمل القاضي البيطار. فمجلس ممثلي الأمة تحول، للأسف، بفعل أهل الحل والربط فيه إلى مجلس يعمل ضد أبناء الأمة... ومعظم الكتل النيابية صارت متآمرة على الحقيقة، وذلك لحماية نوابها الذين كانوا وزراء على عهد نيترات الأمونيوم. لكن اليوم، عاد بعض الحق إلى أصحابه. فبعد سنة وشهرين تماما على جريمة تفجير المرفإ أثبت القضاء اللبناني أنه يمكن التعويل عليه، وانه يعرف كيف يكون أقوى من السياسة وفسادها. فيا حضرات النواب المستدعين إلى الاستجواب كمدعى عليهم: إذا كنتم أبرياء حقا اخضعوا للتحقيق وثبتوا براءتكم. فهروبكم بهذه الطريقة من المواجهة يزيد الشكوك بدوركم في تفجير المرفإ. عيب عليكم أن تدافعوا عن أنفسكم بحصانات ساقطة واهية وبالتشكيك بالمحقق العدلي.فلا حصانة لا لكم ولا لسواكم أمام الدم الذي أريق، والموت الذي تمدد، والخراب الذي تحقق. نسيب إيليا شكرا لك ولزميلتيك، وانتم يا حضرات النواب مبروك لكم لأن مؤامرتكم سقطت بفصلها الأول، ونحن ننتظر نتائج الفصل الثاني مع القاضية رندى كفوري، عسى أن يسقط الارتياب المشروع كما سقط الرد، فيعود القاضي البيطار إلى عمله، محررا من كل ارتياب غير مشروع ومن كل رد مردود إلى أصحابه!...في المقلب الآخر الفضائح تتوالى من وثائق (باندورا). فهذه الوثائق أثبتت بالأسماء وبالأرقام أن لبنان الذي أضحى في قلب البؤس والمجاعة بفضل سياسييه، هو الأول عالميا في الأوف شور. فسياسيوه ومصرفيوه ورجال أعماله يهربون إلى الجنات الضريبية ليؤمنوا أرباحا طائلة، وليتهربوا من دفع المتوجب عليهم لمصلحة دولتهم. وهذا يعني أن المسؤولين عندنا استهدفوا خزينة الدولة بالمعنيين: التهرب من الدفع لها، واستباحة ما أمكنهم من خيراتها! فضيحة أخرى تكشفها الـ (mtv) الليلة، ومن الوكالة الدولية للطاقة الذرية هذه المرة. فمهل تقديم الطلبات للمنح الآتية من الوكالة فـتحت وأقفلت في يوم واحد على عهد وزير التربية السابق! فهل من فساد أقوى من هذا؟ على أي حال صندوق (باندورا) اللبناني يفتح شيئا فشيئا. وصندوق (باندورا) لمن لا يعرف هو في الميتولوجيا اليونانية صندوق حملته امرأة تدعى باندورا ويتضمن كل شرور البشرية من غرور وجشع وطمع ووقاحة. فهل مراكز المسؤولية عندنا أكثر من صناديق (باندورا) لأنها تحتوي كل الشرور والمفاسد ولا من يحاسب؟ فيا أيها اللبنانيون: إعرفوا أن معظم نوابكم هم مسؤولون بتواطئهم وسكوتهم وخضوعهم عن تحويل لبنان ومؤسساته صندوق (باندورا). لذلك أوعا ثم أوعا ترجعو تنتخبون هني ذاتن!