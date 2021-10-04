الحماسة خفّت

خفت حماسة دولة كبرى، لجهة الإنفتاح القوي على السلطات في لبنان، في ضوء حسم الخيارات بين دولة كبرى أخرى وعاصمة أوروربية نافذة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".