لبنان

مرجعية غير متحمّسة

Lebanon 24
04-10-2021 | 17:06
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لا تبدي مرجعية حماساً لترشح أحد المحسوبين عليها لمركز حسّاس في مؤسسة عامة مستقلة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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