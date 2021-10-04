لبنان

استبعاد التوصّل إلى تفاهم مع النقابات

Lebanon 24
04-10-2021 | 17:10
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استبعد مصدر نقابي سهولة التوصّل إلى تفاهم مع النقابات يؤدي إلى تسهيل العمل الإداري وانطلاق العام المدرسي، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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