لبنان

إطلاق نار على منزل وإحراق سيارة في بخعون (صورة)

Lebanon 24
04-10-2021 | 19:40
A-
A+
Doc-P-871307-637689987043117405.jpeg
Doc-P-871307-637689987043117405.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أقدم مجهولون كانوا داخل سيارات ذات زجاج داكن، على إطلاق النار من أسلحة حربية على منزل يعود لشخص من عائلة آل الشيخ عثمان في بلدة بخعون، فتحطم زجاج النوافذ والأبواب وواجهة المنزل.
كما أقدموا على إحراق سيارة "رانج روفر" مركونة أمام المنزل على الطريق العام في البلدة. وأحرقوا كذلك محلاً لبيع قطع غيار السيارات يعود للشخص ذاته، قبل أن يفروا إلى جهة مجهولة.
وحضرت قوة من قوى الأمن إلى المكان وباشرت تحقيقاتها، كما حضرت أيضا قوة من الجيش.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:24 | 2021-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:20 | 2021-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:20 | 2021-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2021-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:10 | 2021-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
23:12 | 2021-10-04
22:57 | 2021-10-04
22:44 | 2021-10-04
22:41 | 2021-10-04
22:34 | 2021-10-04
22:29 | 2021-10-04
فيديو
lebanon 24
03:58 | 2021-10-03 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website