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لبنان
إطلاق نار على منزل وإحراق سيارة في بخعون (صورة)
Lebanon 24
04-10-2021
|
19:40
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أقدم مجهولون كانوا داخل سيارات ذات زجاج داكن، على إطلاق النار من أسلحة حربية على منزل يعود لشخص من عائلة آل الشيخ عثمان في بلدة بخعون، فتحطم زجاج النوافذ والأبواب وواجهة المنزل.
كما أقدموا على إحراق سيارة "رانج روفر" مركونة أمام المنزل على الطريق العام في البلدة. وأحرقوا كذلك محلاً لبيع قطع غيار السيارات يعود للشخص ذاته، قبل أن يفروا إلى جهة مجهولة.
وحضرت قوة من قوى الأمن إلى المكان وباشرت تحقيقاتها، كما حضرت أيضا قوة من الجيش.
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