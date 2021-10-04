28
o
بيروت
33
o
طرابلس
26
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
25
o
النبطية
23
o
زحلة
22
o
بعلبك
26
o
بشري
28
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
"الخروج من جهنم عون وحزب الله" عنوان المعركة "المستقبلية"
Lebanon 24
04-10-2021
|
22:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت بولا اسطيح في" الشرق الاوسط": تتحدث مصادر قيادية في "المستقبل" عن أولويتين في المرحلة الراهنة، مواكبة عمل حكومة ميقاتي وبرنامج الإصلاحات التي ستقوم بها لوقف الانهيار والتفاوض مع صندوق النقد الدولي، والتحضير للانتخابات النيابية المقبلة كي تجري في موعدها المحدد، إذ لا تبدو مطمئنة تماماً لنوايا بعض القوى السياسية، مؤكدة أن كتلة "المستقبل" ستقدم استقالتها من المجلس النيابي، في حال حاولت بعض الأطراف التي تخشى أن تدفع ثمن فشل العهد، العمل على تأجيل الانتخابات.
وتسخر المصادر مما يتم تداوله عن أن الحريري ممتعض من قدرة ميقاتي على تشكيل الحكومة بعد فشله بهذه المهمة وتعويله على فشل الحكومة الحالية، مؤكدة دعم "المستقبل" لميقاتي على رأس الحكومة، قائلة: "نحن ندرك حجم المسؤولية الكبيرة والصعوبات التي يواجهها مع عهد ميشال عون والعقلية التي تحاول الاستئثار وتغيير الدستور بالممارسة، ولا نقول إلا "كان الله بعون الميقاتي".
أما عن توقيت عودة الحريري إلى لبنان، فتشدد المصادر على أنه ملكه، لافتة إلى أنه «سيعود في التوقيت الذي يراه مناسباً، علماً بأنه يشرف لحظة بلحظة على تحضيرات التيار للانتخابات، باعتبار هذه الانتخابات محطة مفصلية يجب إعداد العدة لها، واستخلاص دروس وعبر من الانتخابات السابقة، وعدم تكرار الأخطاء التي وقع فيها "تيار المستقبل" في التحالفات وفي إدارة العملية الانتخابية، آخذين في الاعتبار متغيرات ما بعد انتفاضة 17 تشرين الأول 2019 وخروج الأكثرية الصامتة عن صمتها". وتضيف "كل الأمور مرهونة بمواقيتها، وعنوان الحملة الانتخابية يخضع للدراسة، وأساسها سيكون الخروج من "جهنم" التي أوصلنا إليها عهد ميشال عون وحليفه "حزب الله"، وأيضاً سيكون أساسها جمهورنا الذي اعتاد أن يكون حاضراً في المحطات المفصلية، رغم ما نلمسه من عتب وملاحظات على الأداء من قبلهم، الأمر الذي سيكون أولوية في العمل معهم والتواصل معهم ومعالجة ملاحظاتهم. جمهورنا يدرك جيداً حجم المواجهة التي خاضها الرئيس الحريري مع هذا العهد، وراضٍ عن عدم تسليم الرئيس الحريري لهذا العهد بما يريد في تشكيل الحكومة إبان تكليفه، وسيعبر عن هذا الأمر في صندوق الاقتراع".
وكما معظم الأحزاب والقوى السياسية، لا يبدو "المستقبل" مهتماً كثيراً بتحالفات انتخابية باعتبار أن قانون الانتخاب الحالي لا يشجع على إنجاز هذه التحالفات. وفي هذا الإطار تقول المصادر: "ستكون هناك مقاربة مختلفة للتحالفات في هذه الانتخابات، وسنخوضها بحسب مصلحتنا، وعلى القطعة، ولكن الأكيد أن لا تحالف مع "التيار الوطني الحر" بتاتاً، وكذلك مع "حزب الله"، أما بالنسبة لـ"القوات" فالأمور رهن التطورات، ومن بعدها لكل حادث حديث".
تابع
الأكثر قراءة
أول تعليق لـ"واتساب" و"فيسبوك" بعد العطل التقني العالمي.. ماذا جاء فيه؟
Lebanon 24
أول تعليق لـ"واتساب" و"فيسبوك" بعد العطل التقني العالمي.. ماذا جاء فيه؟
12:24 | 2021-10-04
04/10/2021 12:24:18
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. خبرٌ هام عن الإنترنت في منازلكم بعد العطل التقني العالمي
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. خبرٌ هام عن الإنترنت في منازلكم بعد العطل التقني العالمي
14:20 | 2021-10-04
04/10/2021 02:20:32
Lebanon 24
Lebanon 24
على مواليد 4 أبراج الاستعداد للفرح المنتظر في تشرين الأول.. هل أنت من بينهم؟
Lebanon 24
على مواليد 4 أبراج الاستعداد للفرح المنتظر في تشرين الأول.. هل أنت من بينهم؟
04:20 | 2021-10-04
04/10/2021 04:20:38
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه الأبراج ينتظرها الزواج.. توقعات ماغي فرح لشهر تشرين الاول عاطفيًا
Lebanon 24
هذه الأبراج ينتظرها الزواج.. توقعات ماغي فرح لشهر تشرين الاول عاطفيًا
09:10 | 2021-10-04
04/10/2021 09:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل ليلة "سقوط" المواقع والتطبيقات العالميّة.. هل من هجمات الكترونية؟
Lebanon 24
تفاصيل ليلة "سقوط" المواقع والتطبيقات العالميّة.. هل من هجمات الكترونية؟
16:00 | 2021-10-04
04/10/2021 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
04:07 | 2021-10-05
الاستماع إلى القاضيين جاد معلوف وكارلا شواح
04:05 | 2021-10-05
"تفاؤل" على خط أزمة استيراد الأجهزة الطبية.. هذه آخر المُعطيات
04:04 | 2021-10-05
"تحت طائلة إحالة المخالفين إلى القضاء"....السعودي دعا أصحاب المولدات للإلتزام بتسعيرة البلدية
04:01 | 2021-10-05
هبة للجيش اللبناني... ماذا تضمنت؟
04:00 | 2021-10-05
قوانين الإنتخابات النيابية.. جلسة مشتركة الخميس
04:00 | 2021-10-05
"المستقبل - الاشتراكي": تحالف الضرورة
فيديو
بعد اعتدائه على حبيبته اللبنانية سيف نبيل يُقلد محمد رمضان.. ظهر كالأباطرة الرومان في جرش! (فيديو)
Lebanon 24
بعد اعتدائه على حبيبته اللبنانية سيف نبيل يُقلد محمد رمضان.. ظهر كالأباطرة الرومان في جرش! (فيديو)
01:00 | 2021-10-04
05/10/2021 11:12:50
Lebanon 24
Lebanon 24
نضال الاحمدية: لست مثلية
Lebanon 24
نضال الاحمدية: لست مثلية
03:58 | 2021-10-03
05/10/2021 11:12:50
Lebanon 24
Lebanon 24
روبوت عائم يدخل قلب الأعاصير ويصورها لأول مرة!
Lebanon 24
روبوت عائم يدخل قلب الأعاصير ويصورها لأول مرة!
02:00 | 2021-10-03
05/10/2021 11:12:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact