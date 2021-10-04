نضال "الأعمى" غسان في لبنان!

بهدوء يجلس الشاب الأربعيني منتظراً ضيوفه. نظاراته السوداء الداكنة لا تحجب طيب الملقى وسلاسة المحادثة. حتى الحديث عن همومه ومشاكل حياته يغلفه بإبتسامة. فقدانه للنظر لم يفقده إيمانه واصراره على العيش باحثاً عن الأمل في كومة تعقيدات اجتماعية وقانونية.
لم تشفع له شهاداته الجامعية المتراكمة ليحجز له مكاناً مرموقاً في المجتمع. الحائز على شهادة دكتوراه وسبع شهادات دراسات عليا وثلاث اجازات كان ممنوعاً عليه ادراج سيرته الذاتية بين سير المتقدمين للوظائف، والسبب انه من ذوي الاحتياجات الخاصة.
ولد غسان حنا كأي طفل عادي لولا خطأ طبي جعله يفقد نظره على مرحلتين ويخضع لخمس عشرة عملية جراحية.