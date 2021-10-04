نضال "الأعمى" غسان في لبنان!

كتبت غادة حلاوي في نداء الوطن:

عندما دخل الدكتور غسان حنا قاعة التدريس في جامعة الحكمة، كان يتوقّع ردود فعل متفاوتة من الطلاب الذين سيجدون أنفسهم في مواجهة أستاذ "أعمى". هذا ما اختبره على إمتداد ٢٤ عاماً من فقدان البصر الكامل في مجتمع يتقصّد تهميش ذوي الاحتياجات الخاصة. لكن أستاذ مادة التعاون الدولي الاقتصادي والاجتماعي كان واثقاً من قدرته على التأثير في الطلاب فانخرط عدد منهم في العمل التطوعي لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة... من دون ان ينجح في تغيير شيء في سياسة الدولة تجاه هذه الفئة من المواطنين.

بهدوء يجلس الشاب الأربعيني منتظراً ضيوفه. نظاراته السوداء الداكنة لا تحجب طيب الملقى وسلاسة المحادثة. حتى الحديث عن همومه ومشاكل حياته يغلفه بإبتسامة. فقدانه للنظر لم يفقده إيمانه واصراره على العيش باحثاً عن الأمل في كومة تعقيدات اجتماعية وقانونية.



لم تشفع له شهاداته الجامعية المتراكمة ليحجز له مكاناً مرموقاً في المجتمع. الحائز على شهادة دكتوراه وسبع شهادات دراسات عليا وثلاث اجازات كان ممنوعاً عليه ادراج سيرته الذاتية بين سير المتقدمين للوظائف، والسبب انه من ذوي الاحتياجات الخاصة.



ولد غسان حنا كأي طفل عادي لولا خطأ طبي جعله يفقد نظره على مرحلتين ويخضع لخمس عشرة عملية جراحية.

انتبه لعيونك



أزمة غسان النفسية لم تنحصر في رفاق المدرسة، وبداياتها كانت من الاهل والمحيط وعبارة "انتبه لعيونك" التي حاصرته وحالت دون ممارسته هواياته المفضلة في لعب كرة القدم "كله ما بيسوى، ما بيسوى، كدت اشعر بالاختناق".



كل ما اختزنته ذاكرته عن عمر الطفولة يشعره بالضيق "كنت انزعج من فكرة الجلوس دائماً في المقاعد الأمامية في الصف بسبب نظري الضعيف، لم تكن لي حرية الاختيار. لكن الموقف الأقسى ساعة سمعت مسؤول المدرسة يبلغ والدتي بضرورة انتقالي الى مدرسة اخرى لأتكيف مع ضعف نظري".



أما القصة الأكثر تأثيراً في حياته فتبقى تلك المتعلقة بالرجل الضرير الذي كان يمرّ بقربه في الشارع وهو صغير "كان اهلي يخيفونني به ويرددون على مسمعي كلما مرّ امامي اذا لم تنتبه لنفسك ستصبح مثله... كفيفاً". وقع العبارة القاسية تلك جعله يستطلع عالم الرجل بنفسه "في اللاوعي أردت ان اعرف ما الذي ينتظرني، كأن صوتاً باطنياً كان يطلب مني التعرف على حياة ذاك الرجل وطريقة عيشه، مشيت معه الى منزله وهو يضع يده على كتفي، دهشت انه بينما يعيش وحيداً فهو قادر على إدارة كل امور حياته بدون مساعدة، منزله مرتب وحياته منظمة".



الولد الذي كانت مجرد فكرة فقدانه النظر تزعجه، وتجعله يتصبب عرقاً وهو الذي يختنق من الظلمة ويخافها، اخذ درسه الاول من تجربة ذاك الرجل "الحياة ستكمل مهما كانت الاعاقة وعلينا المواجهة". بعدها حاول اكثر من مرة التدرب على مصيره بالسير مغمض العينين وكان يصطدم بالاشياء من حوله ويقول "مستحيل ان أعيش". لكن وللمفارقة فمنذ فقد غسان نظره قبل 24 عاماً ولغاية اليوم، لم يصطدم بشيء ولم يقع في حياته.



كان في الحادية والعشرين من عمره يوم فقد نظره كاملاً. كان يلعب الكرة ساعة تعرض لضربة قوية على رأسه سرّعت في فقدانه نظره نهائياً "أذكر ذلك النهار جيداً، آخر ما رأيته كان وجه والدتي وهي تصرخ فيما يحاول أخي الإمساك بها، أما الطبيب فكان يضرب على رأسه ويصرخ شو عملت بحالك يا غسان".

البحث عن عمل



هنا بدأت رحلة الشقاء في حياة الشاب الطموح الذي حاول تعويض خسارته بالإنكباب على طلب العلم "كان البعد الاكاديمي متاحاً كي اثبت نفسي واستطيع ان اواجه المجتمع لأكون فاعلاً فيه". لكن كلما تضاعفت شهاداته، كلما زادت العقبات التي اعترضت مسيرة حياته "لغاية اليوم لا ازال اعاني من عدم ايجاد عمل ثابت على الرغم من كل الشهادات التي نلتها" يقول غسان "نحن في بلد لم يطبق فيه القرار 2020/2001 الذي يلزم المؤسسات ايجاد فرص عمل لذوي الاحتياجات الخاصة".





اكثر ما يترك أثراً في قلبه ان بعض المؤسسات التي تقدم بطلب للعمل فيها كانت تتجنب ادراج سيرته الذاتية بين غيرها من السير لانه كفيف. يقول: "أصدقائي قالوا لي لا تتأمل لانهم لن يختاروك. مزقوا ملفك. تصوري!". مثل هذا السلوك لا يزال متبعاً في العديد من مؤسسات الدولة او تلك الخاصة حيث يرفض هؤلاء ان يشاركهم الكفيف تجاربهم الوظيفية.



وليس تعاطي المؤسسات الرسمية افضل، وشرط التواصل معهم ان يحوز على "واسطة". هذه حصيلة تجربة غسان معهم: "حاولت اكثر من مرة، تقدمت بطلب توظيف من مؤسسة رسمية ولم ألق اي تجاوب لاني لم اكن من المحظيين ممن يدعم وصولهم احد النافذين في السلطة".