"مجموعة سياسية " تحاول قطع الطريق على حزب معارض

تعمل مجموعة سياسية منشقة عن حزب سياسي على عرقلة تحالف المجتمع المدني مع حزب سياسي عريق من خلال تقديم عروض مالية وقدرات تنظيمية لمجموعات وشخصيات منضوية في "الثورة".وتسعى هذه المجموعة ذات التمويل الواسع الى "اغراء" تحالف المجتمع المدني ببدائل جدية مرتبطة بالماكينات الانتخابية والتنظيمية والاعلامية ، لقطع الطريق على اي تحالف مع الحزب العريق الذي يمتلك ماكينة انتخابية ذات خبرة واسعة.واللافت ان القيمين على هذه المجموعة السياسية يزعمون "عدم الحصول على اي تمويل خارجي".