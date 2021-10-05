اليكم سعر" تنكة زيت الزيتون" مع افتتاح "البورصة"

مع بدء موسم قطاف الزيتون ، تسجل الأسواق اللبنانية ارتفاعا كبيرا في أسعار الزيت بسبب ارتفاع تكاليف العناية به واليد العاملة وعملية العصر.وينصح العارفون بتجارة زيت الزيتون المواطنين بالتقليل من استهلاك هذه المادة، ليس من باب التوعية الصحية، وإنما بسبب الانعكاسات السلبية على ميزانية المطبخ .وفيما بدأت عملية قطاف الزيتون باكرا هذا العام، علم ان "تنكة الزيت" يتراوح سعرها في بعض المناطق بين مليون و٧٠٠ الف ليرة لبنانية او مئة دولار، وهو سعر مرشح للارتفاع.