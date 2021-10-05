بلدية فنيدق ترفع الصوت بسبب الكهرباء.. إليكم التفاصيل

ذكرت بلدية فنيدق في بيان أنه "بعد إجتماعات ولقاءات عدة، عقدت بين البلدية وأصحاب الإشتراكات وذلك من أجل إعادة تشغيلها حيث وصلنا الى حائط مسدود خاصة بعد ارتفاع سعر صفيحة المازوت الى ١٥$ والكيلو واط الى ٧٠٠٠ ل ل. مما جعل المواطن صاحب الدخل المحدود غير قادر على تسديد الفاتورة الشهرية وبالتالي عدم قدرة أصحاب الإشتراكات تأمين الكهرباء للمواطنين، وعليه فإن البلدية تأسف لذلك وتحمل الوزارات المعنية كامل المسؤولية تجاه أهلنا في بلدة فنيدقونقول لأصحاب الإشتراكات أنتم أمام خيارين إما التشغيل وإما سحب الشبكة. إفساحاً في المجال لمن يرغب في الإستثمار لذلك نأمل إنهاء الموضوع خلال اسبوع من تاريخه وإلا سنضطر آسفين لإزالتها وتحميل الأضرار والأعباء جانب من يعنيهم الأمر ".