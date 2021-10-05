لبنان

مغاسل السيارات في" غير عالم"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
05-10-2021 | 02:45
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لم تتوقف الأزمة التي شهدتها محطات المحروقات عند طوابير تنتظر تزويدها بالبنزين، بل، ومع شحّ المياه وارتفاع سعر الصابون وغلاء اليد العاملة، قام عدد من المحطات بالتوقف عن غسل السيارات، فيما اخذت  محطات الأخرى تحذو حذوها.
المصدر: خاص "لبنان 24"
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