لبنان

سعر "سطل اللبن" صار "بيسطّل"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
05-10-2021 | 03:15
A-
A+
Doc-P-871383-637690221843461345.jpg
Doc-P-871383-637690221843461345.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لم يعد الغلاء محصورًا بالمواد المستوردة في لبنان، بل ارتفعت أسعار السلع المنتجة محليًا وحتى تلك الزراعية أو الحيوانية، ومن بينها "سطل" اللبن الذي بات سعره يتراوح ما بين ٨٠ ألفًا و١٠٠ ألف في المزارع.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
العاملون في اللبنانية: الاضراب طيلة تشرين الاول باستثناء ايام الاربعاء
lebanon 24
05/10/2021 14:18:43 Lebanon 24 Lebanon 24
"الاعتماد اللبناني"... احالة موظف الى القضاء المختص
lebanon 24
05/10/2021 14:18:43 Lebanon 24 Lebanon 24
قبلان لأساتذة الجامعة اللبنانية والتعليم الرسمي: أنا معكم وبصفكم أينما كنتم
lebanon 24
05/10/2021 14:18:43 Lebanon 24 Lebanon 24
هبة للجيش اللبناني... ماذا تضمنت؟
lebanon 24
05/10/2021 14:18:43 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

رادار لبنان24

اللبن

الغلاء

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:24 | 2021-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:20 | 2021-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:10 | 2021-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2021-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:58 | 2021-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:23 | 2021-10-05
06:00 | 2021-10-05
07:14 | 2021-10-05
07:04 | 2021-10-05
06:58 | 2021-10-05
06:55 | 2021-10-05
فيديو
lebanon 24
03:58 | 2021-10-03 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website