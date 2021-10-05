سعر "سطل اللبن" صار "بيسطّل"

لم يعد الغلاء محصورًا بالمواد المستوردة في لبنان، بل ارتفعت أسعار السلع المنتجة محليًا وحتى تلك الزراعية أو الحيوانية، ومن بينها "سطل" اللبن الذي بات سعره يتراوح ما بين ٨٠ ألفًا و١٠٠ ألف في المزارع.