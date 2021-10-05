ما جديد التحقيقات في قضية "نيترات البقاع"؟

يمثل أمام قاضي التحقيق العسكري مارسيل باسيل، اليوم الثلاثاء، الموقوفون في قضية "نيترات البقاع"، وذلك بعد إحالة الملف اليه من قاضي التحقيق العسكري الأول بالإنابة فادي صوان.