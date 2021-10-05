لبنان

ما جديد التحقيقات في قضية "نيترات البقاع"؟

Lebanon 24
05-10-2021 | 02:17
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يمثل أمام قاضي التحقيق العسكري مارسيل باسيل، اليوم الثلاثاء، الموقوفون في قضية "نيترات البقاع"، وذلك بعد إحالة الملف اليه من قاضي التحقيق العسكري الأول بالإنابة فادي صوان.
 
 
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