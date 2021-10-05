لبنان

"خلل" في أحد المصارف يزعج المواطنين

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
05-10-2021 | 03:45
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علم أن خللًا تقنيًّا أصاب جرس إنذار مصرف SGBL- فرع حلبا  في عكار ، بحيث كلما انقطع التيار  الكهربائي،  ينطلق  صوت الجرس ما يتسبب بازعاج المواطنين الذين طالبوا ادارة المصرف بحل هذه المشكلة بأسرع وقت ممكن.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
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