"خلل" في أحد المصارف يزعج المواطنين

علم أن خللًا تقنيًّا أصاب جرس إنذار مصرف SGBL- فرع حلبا في عكار ، بحيث كلما انقطع التيار الكهربائي، ينطلق صوت الجرس ما يتسبب بازعاج المواطنين الذين طالبوا ادارة المصرف بحل هذه المشكلة بأسرع وقت ممكن.