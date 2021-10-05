ظاهرة جديدة في شوارع طرابلس

تنتشر في شوارع طرابلس ظاهرة جديدة وهي استعمال عدد من النسوة الدراجات الهوائية لتلبية حاجاتهم اليومية ما يغنيهم عن دفع كلفة النقل المرتفعة بسيارات الأجرة .

وتعتبر هذه الظاهرة جديدة في طرابلس للنساء حيث بدأت تنشط بكثرة مع بداية العام الدراسي.