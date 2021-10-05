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لبنان
ظاهرة جديدة في شوارع طرابلس
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
05-10-2021
|
05:15
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تنتشر في شوارع طرابلس ظاهرة جديدة وهي استعمال عدد من النسوة الدراجات الهوائية لتلبية حاجاتهم اليومية ما يغنيهم عن دفع كلفة النقل المرتفعة بسيارات الأجرة .
وتعتبر هذه الظاهرة جديدة في طرابلس للنساء حيث بدأت تنشط بكثرة مع بداية العام الدراسي.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
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دراجات هوائية
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