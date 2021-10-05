لبنان

بُشرى بشأن أسعار "السيرفيس".. إليكم التعرفة الجديدة

Lebanon 24
05-10-2021 | 02:23
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رأى رئيس الاتحاد العام لنقابات السائقين وعمال النقل في لبنان مروان فياض إلى ان قطاع النقل اصبح مكلفا.

وشرح فياض في حديث لـ"صوت لبنان" أن "المفاوضات اثمرت على دعوة كل السائقين الشرعيين الى تسجيل اسمائهم بالنقابات لكي تتم المباشرة باعطائهم 25 صفيحة بنزين على اساس 100 الف، وبهذا تعود التعرفة الى 10 الاف ليرة."
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