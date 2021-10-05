لبنان

عون اطلع من ميقاتي على نتائج اجتماعاته مع اللجان الوزارية

Lebanon 24
05-10-2021 | 02:52
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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في الثامنة والنصف صباح اليوم، رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي وعرض معه الأوضاع العامة في البلاد والتطورات الراهنة. وأوضح الرئيس ميقاتي انه اطلع رئيس الجمهورية على نتائج الاجتماعات التي يعقدها مع اللجان الوزارية التي شكّلت اخيراً والمكلفة متابعة مختلف المواضيع المطروحة حالياً.
كذلك، وضع الرئيس ميقاتي الرئيس عون في مضمون الاتصال الذي اجراه مع صندوق النقد الدولي، تحضيراً للتفاوض لمعالجة الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد.
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