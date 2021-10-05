لبنان

جديد حادثة وفاة الطبيب في عكار.. ما حقيقة تعرّضه للضرب؟

Lebanon 24
05-10-2021 | 02:46
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نفت مصادر أمنيّة لـ"لبنان24" ما قيل عن أن الطبيب محمد سعيد الذي عثر عليه جثة هامدة داخل منزله في برقايل - عكار، قد تعرّض للضرب قبل وفاته.

وأوضحت المصادر عينها أنه لم يتم ملاحظة كدمات على الجثة التي سيجري تشريحها لتحديد الأسباب الدقيقة للوفاة.
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عكار

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