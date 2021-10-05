لبنان

مصلحة الليطاني: عطل على خط جر المياه الرئيسي في كفرفالوس

Lebanon 24
05-10-2021 | 03:16
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 أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان، قطع مياه الري عن كل مشروع ري صيدا - جزين في لبعا، من قناة منسوب الـ 600 أنان اليوم، بسبب حصول عطل مفاجئ على خط الجر الرئيسي قياس 700 ملم في بلدة كفرفالوس، قبل كاسر الضغط الرقم 2 بمسافة 70 مترا، وتعمل فرق الصيانة في دائرة ري لبعا وبإشراف مصلحة الاستثمار والصيانة على الكشف على مكان العطل لتحديد نوعه وحجمه والعمل على تأمين القطع اللازمة لصيانته في أسرع وقت ممكن، وعليه ستكون فترة قطع المياه أقله لمدة 24 ساعة".
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