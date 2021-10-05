لبنان

هبة للجيش اللبناني... ماذا تضمنت؟

Lebanon 24
05-10-2021 | 04:01
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تسلم الجيش اللبناني حوالى 6 أطنان من المواد الغذائية في مطار رفيق الحريري الدولي مقدمة هبة من جمهورية التشيك.
 
 
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