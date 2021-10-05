قوانين الإنتخابات النيابية.. جلسة مشتركة الخميس

تعقد لجان المال والموازنة - الإدارة والعدل - الدفاع الوطني والداخلية والبلديات والشؤون الخارجية والمغتربين جلسة مشتركة في تمام الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الخميس الواقع في 7 تشرين الأوّل وذلك لدرس اقتراحات قوانين متعلقة بالإنتخابات النيابية.