أزمة كبرى و "انتفاضة" في مستشفى الحريري.. هذا ما سيحصل غداً

أعلن موظفو مستشفى الحريري الحكومي في بيان، أنه "بعد وصول المفاوضات مع الإدارة إلى حائط مسدود وتلاشي كل الوعود وشعورهم بخيبة الأمل نتيجة قرارات مجلس إدارة المستشفى المنعقد مساء أمس، جرى اتخاذ قرارٍ بتصعيد الخطوات وذلك عبر إغلاق أقسام الطوارئ والاتجاه لإقفال مراكز التلقيح غداً، وذلك نتيجة لتعنت الادارة وتجاهلها لمعاناتهم وعدم قدرتهم على الاستمرار".