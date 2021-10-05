"تحت طائلة المسؤولية"....السعودي دعا أصحاب المولدات للإلتزام بتسعيرة البلدية

دعا رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي أصحاب المولدات الكهربائية للإلتزام بتسعيرة "البدل العادل" التي حددتها البلدية معتمدة على سعر ساعة / KW الصادر عن وزارة الطاقة لإشتراك المولد ديجانتير 5 أمبير (مقطوع ) لشهر أيلول والبالغة 3000 ل ل لكل ساعة تغذية.وشدد أنه "يتوجب على كل صاحب مولد أن يعتمد المصداقية والشفافية في احتساب عدد ساعات التغذية التي قدمها للمشتركين في دائرة عمل مولده ".وحث المهندس السعودي المواطنين على تقديم شكاوى" خطية " بحق أصحاب المولدات الكهربائية الذين لا يلتزمون بتسعيرة البلدية ، وتسجيل هذه الشكاوى في قلم البلدية من أجل إحالتها إلى القضاء .