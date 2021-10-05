"تفاؤل" على خط أزمة استيراد الأجهزة الطبية.. هذه آخر المُعطيات

أعربت مصادر مقرّبة من الشركات المستوردة للأجهزة والمستلزمات الطبية عن تفاؤلها عن مجرى الأمور مع وزير الصحة الحالي فراس الأبيض.





وأملت هذه المصادر أن تنتهي المفاوضات بسرعة لكي يتّم التوصّل الى حلّ شامل لأزمة استيراد الأجهزة والمستلزمات الطبية، مشيرة إلى أنّ المشكلة الحالية، وهي خطيرة، تبقى غير معالجة حتّى الآن". وأكّدت هذه المصادر، التي فضّلت عدم الكشف عن هويتها، أنّ المفاوضات تجري بشكل إيجابي مع وزير الصحة الحالي، الأمر الذي يختلف تماماً عما كان عليه مع الوزير السابق.وأملت هذه المصادر أن تنتهي المفاوضات بسرعة لكي يتّم التوصّل الى حلّ شامل لأزمة استيراد الأجهزة والمستلزمات الطبية، مشيرة إلى أنّ المشكلة الحالية، وهي خطيرة، تبقى غير معالجة حتّى الآن".