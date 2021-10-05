لبنان

"تفاؤل" على خط أزمة استيراد الأجهزة الطبية.. هذه آخر المُعطيات

Lebanon 24
05-10-2021 | 04:05
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أعربت مصادر مقرّبة من الشركات المستوردة للأجهزة والمستلزمات الطبية عن تفاؤلها عن مجرى الأمور مع وزير الصحة الحالي فراس الأبيض.
وأكّدت هذه المصادر، التي فضّلت عدم الكشف عن هويتها، أنّ المفاوضات تجري بشكل إيجابي مع وزير الصحة الحالي، الأمر الذي يختلف تماماً عما كان عليه مع الوزير السابق. 

وأملت هذه المصادر أن تنتهي المفاوضات بسرعة لكي يتّم التوصّل الى حلّ شامل لأزمة استيراد الأجهزة والمستلزمات الطبية، مشيرة إلى أنّ المشكلة الحالية، وهي خطيرة، تبقى غير معالجة حتّى الآن".
وأضافت المصادر: "المصرف المركزي يرفض منذ أكثر من 6 أشهر ملفات تقدر بقيمة 50 مليون دولار ويمتنع عن معالجة أي ملف منذ أيّار 2021. إضافة الى ذلك، لا تزال الشركات عاجزة عن الاستيراد بالكامل وبالتالي تلبية حاجات المستشفيات والمرضى، وذلك لأسباب تتعلّق بمصرف لبنان ووزارة الصّحة العامة، ليس بالشركات. ويجدر الذكر أيضاً، ان اللوم موجّه حالياً على الشركات، في حين أنّ المشكلة تكمن في الآلية التسعير المعتمدة من قبل المستشفيات". 
 
 
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