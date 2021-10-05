لبنان

بسبب مساعدات الجيش.. رسالة ناريّة من جميل السيد إلى الزعماء

Lebanon 24
05-10-2021 | 04:18
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غرّد النائب جميل السيد عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "قيادة الجيش: "تسلّمنا حوالى 6 أطنان من "المواد الغذائية"، مقدَّمة هبة للجيش اللبناني من جمهورية التشيك"… مشكورة تشيكيا، وملعونة دولتنا ومن يدّعون أنهم قادتها وزعماءها، بمن فيهم قائدها المالي رياض سلامة، لأنهم أوصلوا جيش بلدهم ليتسوّل الأكل للعسكر… طُمُّوا حالكم، أشرف لكم". 
 
 
 
 
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