من جديد.. البيطار يعود إلى قصر العدل

عاد المحقق العدلي طارق البيطار لمزاولة عمله في قصر العدل، وذلك بعد قرار ردّ طلب كف يده عن ملف انفجار مرفأ بيروت.

وذكرت قناة الـ"MTV" أنّه "منذ الصباح، يعقد البيطار اجتماعات في مكتبه، وقد انكب على دراسة الملف من جديد".