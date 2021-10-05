لبنان

الحجار: أعترف بفشلنا

Lebanon 24
05-10-2021 | 04:24
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أشار النائب محمد الحجار في حديث لبرنامج نقطة عالسَطِر من صوت لبنان، الى أن لمجلس النواب دوره التشريعي والرقابي ونحن من خلال اللجان لدينا أدوات نستخدمها كنواب .
وفي موضوع الكهرباء قال: إنطلاقاً من موقعي في لجنة الطاقة النيابية وكمسؤولين من لجان فرعية عدة مؤلفة إستخدمت كل الوسائل وقدمت أسئلة واستجوابات للحكومة وفي فترة من الفترات كان يمكن أن نطرح الثقة بهؤلاء الوزراء ، مضيفاً: نجحت بحدود معينة بتصويب الضوء في أماكن عديدة على موضوع الكهرباء والمشاكل التي نقع بها وطرحناها بناء على دراسات قدمناها كنواب عن كتلة المستقبل .
ورأى أن وزراء الطاقة منذ العام 2008 ولغاية اليوم كان من المفترض عليهم تطبيق القانون ولكنهم رفضوا هذا الشيء ولم نستطع إلزامهم ، مضيفاً: أعترف بفشلنا بإلزام وزراء الطاقة العونيين تطبيق قانون تنظيم قطاع الكهرباء 462/200 بفعل التوازنات السياسية الموجودة بالبلد .
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