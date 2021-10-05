لبنان

هل بدأ "حزب الله" تصعيدا كبيرا ضد واشنطن؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
05-10-2021 | 04:45
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طرح تصريح رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" السيد هاشم صفي الدين عن محاربة الوجود الاميركي في الادارة اللبنانية اسئلة كثيرة حول سبب هذا التصريح وتوقيته.

وبحسب مصادر مطلعة فإن "تصريح صفي الذين يعبر عن توجه جدي لدى الحزب بتصعيد الخطاب الاعلامي والسياسي ضد الاميركيين قبل الانتخابات النيابية المقبلة من اجل جرها للمواجهة السياسية المباشرة معه".

وقالت المصادر" ان الحزب يرغب بتظهير الصراع في لبنان بوصفه صراعا  مع الاميركيين، لان هذا الامر كفيل بتغيير الواقع الشعبي وبفرض نوع من قواعد الاشتباك السياسية مع واشنطن".
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

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