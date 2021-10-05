"في عيتا الشعب"... إصابة مواطن بانفجار جسم من مخلفات الإحتلال الإسرائيلي

افادت مندوبة "لبنان 24" ان المواطن أحمد اسماعيل اصيب في انفجار جسم مشبوه من مخلفات الإحتلال الإسرائيلي في منطقة "الرندة" في بلدة عيتا الشعب وذلك أثناء قيامه بأعمال زراعية.

وقد نقل إلى مستشفى صلاح غندور في بنت جبيل لتلقي العلاج، وحالته المستقرة.