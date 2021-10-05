لبنان

توقيف سارقَين في الضّاحية... هل وقعتم ضحيّتهما؟

Lebanon 24
05-10-2021 | 04:47
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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة بلاغ جاء فيه: أوقفت عناصر مفرزة الضّاحية الجنوبية القضائية في وحدة الشّرطة القضائية شخصَين في محلّة تحويطة الغدير، لقيامهما بسرقة درّاجات آلية، بتواريخٍ سابقة، من مناطق مختلفة، وهما: ج. ف. (من مواليد عام 2001، مكتوم القيد) وهـ. ف. (من مواليد عام 2003، لبناني)".

لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورتَيهما، وطلبت من الذين وقعوا ضحية أعمالهما، الحضور إلى مركز المفرزة المذكورة الكائن في مجمّع قوى الأمن الداخلي في الأوزاعي ــ ثكنة الشهيد مصطفى علي حسن، أو الاتصال على الرقم: 451162/01 تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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