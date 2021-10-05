ميقاتي استقبل سفير إيران وبحث معه العلاقات بين البلدين

استقبل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في سفير إيران في لبنان محمد جلال فيروزنيا صباح اليوم في السراي الكبير، وتم خلال اللقاء بحث الاوضاع العامة والعلاقات بين البلدين.