الخوري بحث مع شيا شؤوناً قضائية عامة

استقبل وزير العدل هنري الخوري في مكتبه في الوزارة، السفيرة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا والوفد المرافق في زيارة تعارف حيث قدمت شيا للخوري التهنئة بمناسبة توليه منصبه الجديد، وجرى عرض شؤوناً عامة قضائية ومجالات التعاون بين البلدين.وشكر الوزير الخوري للسفيرة شيا زيارتها، وتمنى "استمرار التعاون لما فيه إحقاق العدل في البلاد.