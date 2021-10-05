لبنان

التيار يعزّي بزوجة الامام الصدر

Lebanon 24
05-10-2021 | 05:06
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قدّم وفد من التيار الوطني الحر ضمّ نائبي رئيس التيار مي خريش وطارق الخطيب والسادة رمزي دسّوم وبسام نصرالله وروني جدعون التعازي بزوجة الامام المغيب موسى الصدر السيدة بروين خليلي.
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