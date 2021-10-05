حريق اندلع في هذه السيارة (صور)

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اندلاع حريق داخل سيارة رباعية الدفع من نوع "هوندا" في محلة جبل البداوي، حيث سارع عدد من الشبان وعملوا على اخماد النيران، واقتصرت الاضرار على الماديات.





