لبنان

حريق اندلع في هذه السيارة (صور)

Lebanon 24
05-10-2021 | 05:38
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اندلاع حريق داخل سيارة رباعية الدفع من نوع "هوندا" في محلة جبل البداوي، حيث سارع عدد من الشبان وعملوا على اخماد النيران، واقتصرت الاضرار على الماديات.
 
 



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