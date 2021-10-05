لبنان

"الاعتماد اللبناني"... احالة موظف الى القضاء المختص

Lebanon 24
05-10-2021 | 05:43
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صدر عن المكتب الإعلامي في الإعتماد اللبناني البيان التالي:
تداولت بعض وسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي خبراً يتعلّق بمدير فرع المصرف السابق في فرع حارة حريك – المنشية، لورود شكاوى بحقه تتعلّق بعمليات مصرفية تعود بمعظمها لجهات مقرّبة منه، ويجري حالياً التدقيق في هذه العمليات من ادارة التدقيق الداخلي في المصرف بعد ان تمّ توقيف الموظف السابق المعني للتحقيق معه من القضاء المختص، وكذلك للتثبت من تهم التلاعب المساقة ضده.  
كما يؤكد الاعتماد اللبناني على محدودية هذه الحادثة وقانونية المعالجة الجارية بشأنها مع ضمان عدم إلحاق اي تأثيرات سلبية بحقوق العملاء.
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