لجنة التربية تبحث في تحديات القطاع التربوي

عقدت لجنة التربية النيابية ، جلسة لها عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم ، برئاسة النائبة بهية الحريري، وحضور وزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي والنواب: محمد نصرالله، ادغار طرابلسي، علي خريس، علي فياض، ايهاب حمادة، فريد البستاني، اغوب بقرادونيان، انطوان حبشي.كما حضر الجلسة المدير العام لوزارة التربية الدكتور فادي يرق والباحثة التربوية ساره سنجر، وذلك للتشاور حول تحديات القطاع التربوي بشكل عام والعام الدراسي 2021/2022.