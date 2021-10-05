بالأرقام.. إليكم حجم تقديمات ضمان المتقاعدين في لبنان والمستفيدين منه

أعلن المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي أنّ عدد المستفيدين من الضمان الصحي للمتقاعدين بلغ حوالى 27 ألف مواطن وذلك منذ اطلاقه في العام 2018.

وفي بيان صادر عن الصندوق، اليوم الثلاثاء، أشار كركي إلى أنّ قيمة التقديمات ضمن هذا الضمان بلغت حوالى 42 مليار ليرة لبنانية خلال السنوات الـ4 (أي من العام 2018 وحتى العام 2021)، وقال: "هذا الانجاز الكبير يعود الفضل فيه الى تضافر جهود الجميع والى الدولة وبصورة خاصة إلى المجلس النيابي الكريم وإدارة الضمان".

ودعا كركي في البيان "الدولة إلى العمل على إصدار المراسيم والقوانين اللازمة ليشمل الضمان شرائح جديدة من المجتمع، خاصة وأن إدارة الصندوق سبق لها وأنجزت المشاريع والدراسات اللازمة لإفادة مجموعة من الشرائح، لاسيّما (المعالجين الفيزيائيين – خبراء المحاسبة – عمّال البلديات وإتحاد البلديات – مصابي تفجير مرفأ بيروت – أصحاب العمل)، وهي تتابع حالياً موضوع إخضاع الصحافيين والمصوّرين من غير المشمولين بتغطية الضمان في لجنة الإعلام النيابية، و موضوع إفادة الأطباء مدى الحياة من تقديمات الضمان الصحي في المجلس النيابي".