وهاب: "كان تعطل الواتساب بالأمس أجمل فرصة لي"

علقّ رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب، على خبر تعطل خدمة "الواتساب" يوم أمس. وكتب عبر حسابه على "تويتر":

"كان تعطل الواتساب بالأمس أجمل فرصة لي. أعجبتني الفكرة".